Служба премьер-министра опровергает введение жесткого карантина

Информация о введении очередного режима жесткого карантина 13, 14 и 15 июня, распространенная от имени премьер-министра Али Асадова, не соответствует действительности. Об этом журналистам заявил глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

«Премьер-министр не выступал с заявлениями по этому поводу. Некоторые сайты распространили ложную информацию», - сказал он.

Ибрагим Мамедов добавил, что на данный момент нет никакого решения о введении в Баку и других городах очередного режима жесткого карантина.

«Если такое решение будет принято, общественность будет проинформирована об этом», - сказал пресс-секретарь.