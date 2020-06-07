Азербайджанский режиссер победил коронавирус

"Благодаря Всевышнему и мольбам друзей, близких, родных и друзей я излечился от этой страшной болезни. Выражаю признательность всем врачам и медсестрам городской клинической больницы №2 имени М.А. Эфендиева во главе с Интизар Мамедовой за заботу и внимание, проявленные ко мне и всем пациентам. Наши врачи – настоящие герои, которые день и ночь, рискуя здоровьем, месяцами не видя свои семьи, очень тяжелым трудом возвращают к жизни людей... Призываю всех соблюдать правила карантина, обязательно носить маски в общественных местах и ни в коем случае не снимать их, использовать дезинфицирующие средства и чаще мыть руки, соблюдать социальную дистанцию. Все это важно для нашего здоровья!", - отметил Алиев.

Отметим, что в конце мая стало известно о госпитализации Сарвара Алиева, заразившегося коронавирусом.

На 7 июня В Азербайджане выявлено 7 553 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 4 149, скончались 88 человек.