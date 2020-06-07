7 июня сотрудники полиции, контролировавшие соблюдение ужесточенного особого карантинного режима, остановили во дворе одного из жилых домов в Ясамальском районе Баку мужчину, нарушившего правила карантина. В это время группа жильцов дома с балконов и окон здания стали бросать в сотрудников полиции различные предметы и оскорблять их, говорится в заявлении пресс-службы МВД Азербайджана.

Несмотря на это, сотрудники полиции проявили выдержку и приняли административные меры в отношении нарушителя карантинного режима.

В результате расследования были установлены личности 11 человек, бросавших различные предметы в сотрудников полиции, они были задержаны и доставлены в территориальный орган полиции для проведения расследования.

Расследование для дачи юридической оценки их действиям продолжается.