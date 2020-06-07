Мадуро назвал главных друзей Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Россия, Китай, Иран и Куба являются настоящими друзьями республики и оказывают ей всестороннюю помощь. Соответствующее заявление он сделал в эфире государственного телевидения, сообщает ТАСС.

"Гуманитарная помощь приходит из Китая, России, Ирана и с Кубы. Они − настоящие друзья Венесуэлы", − подчеркнул Мадуро.

Он также напомнил, что США предлагали стране помощь в размере 20 миллионов долларов. "Ни один доллар не пришел", − отметил венесуэльский лидер.