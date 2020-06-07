Массовые антипрезидентские протесты в Бразилии

Эта акция стала первой в Бразилии демонстрацией против Жаира Болсонару за все время пандемии коронавируса.

В Бразилии параллельно прошли массовые протесты против президента страны Жаира Болсонару и акции в его поддержку. В столице государства, городе Бразилиа, сотни людей вышли на улицы с плакатами, на которых было написано "Против расизма и фашизма" и "Терроризм - это политика правительства по уничтожению", сообщает Agence France-Presse.

Одновременно с ней в Бразилиа собралась менее крупная группа активистов из числа сторонников президента, чтобы потребовать снять действующие из-за пандемии COVID-19 ограничения.

В Сан-Паулу на демонстрацию в поддержку Болсонару пришло около 50 человек, пишет AFP. В то же время на расстоянии примерно десяти километров от места проведения их акции тысячи бразильцев вышли на протест против главы государства.

Жаир Болсонару долго отказывался признавать реальность угрозы, исходящей от коронавируса. Вызываемую им легочную болезнь COVID-19 он однажды назвал "легким гриппом".

По данным Университета Джонса Хопкинса за раннее утро 8 июня, число заражений коронавирусом в Бразилии с начала пандемии достигло 685 427 человек. По числу инфицированных страна занимает второе место в мире, а по количеству жертв COVID-19 - третье после США и Великобритании: от последствий этой болезни в Бразилии скончалось уже 37 312 пациентов.