В Баку у наркоторговца обнаружили 25 кг героина

В Баку задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, в результате операции, проведенной на основании поступившей информации сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками, по подозрению в незаконном обороте наркотиков на территории Хатаинского района Баку был задержан ранее судимый житель Масаллинского района Э.Азизов.

В момент задержания при нем было обнаружено и изъято около 12 г героина, а в квартире, которую он снимал, около 25 кг героина, 1 кг 870 г опиума, 3 кг 275 г метамфетамина и электронные весы.

Ведется расследование.