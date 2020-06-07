Правительство Ливии обвинило ОАЭ в поддержке Хафтара

Признанное ООН Правительство национального согласия (ПНС) Ливии обвинило ОАЭ в обстреле полевого госпиталя своих вооруженных сил и заявило, что страна воюет на стороне так называемой ливийской национальной армии Халифы Хафтара. Об этом сообщает Anadolu.

Уточняется, что ударные беспилотные летательные аппараты ОАЭ 6 июня нанесли удар по госпиталю, развернутому в районе Абу Кырей почти в 140 километрах к юго-востоку от города Мисураты. В результате нанесен ущерб самому зданию и машинам скорой помощи. Пострадавших нет, рассказали в ПНС.

В начале лета силы ПНС Ливии заявили, что отбросили армию Хафтара от столицы Триполи. В субботу, 6 июня, стало известно, что они продолжили наступление на позиции ЛНА, начав операцию «Путь к победе» по установлению контроля над городом Сирт на юго-востоке от Триполи. Правительство уже вернуло себе районы Аль-Вашка и Аль-Багла.