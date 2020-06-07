Жизнь перешла в новое измерение – выживание. В новой эре бушующих вирусов, - а я глубоко убежден, что в ближайшие десятилетия человечество так и не справится с угрожающими человеческой популяции вирусами, - нам придется научиться выживать. Пусть даже ценой ограничения и отчуждения человеческой цивилизации в национальные рамки. Несомненно жаль, что человечеству не удалось уберечь величайшие завоевания научно-технического прогресса и экономической глобализации, вернувшись на задворки дикой феодальной реальности… Однако нам остается смиренно принять устои новой жизни, ибо мы оказались не способны победить законы естественной жизни.

Не можем смириться с новым жизненным укладом в эпоху коронарежима. Это почти как смерть близкого человека. Невероятно сложно осмыслить, осознать и принять, что придется доживать оставшиеся дни без близкого человека. Смириться невозможно, но нужно принять и подчиниться. Жизнь, как и история, не любит сослагательного наклонения.

Но вернемся от мыслей о диалектике философии к нашему бренному существованию. Современный мир остановился на единственной формуле защиты человеческой популяции от наступающего и все еще непонятого глобальной медициной опаснейшего вируса. Все новое – хорошо забытое старое, мир вернулся не только к порядкам надежного и устойчивого средневекового политического уклада, но и к методологии борьбы с бубонной чумой.

В дни вспышки вирусной чумы все чаще стали вспоминать мудрое изречение восточного исцелителя Ибн Сины, убеждавшего каждого, кто жаждал спасения от неминуемой смерти, укрыться от черного ангела далеко от людей в пещерах. Однажды людей спасла самоизоляция. Так удалось сохранить человеческую популяцию. Спустя девять веков человечество не придумало ничего лучшего. Однако за последние девять веков людям наряду с медициной удалось усовершенствовать и институт высшей человеческой самоорганизации – государство. Именно государство, взяв на себя ответственность за безопасность общества, утвердило верховенство всеобщих прав над правами одной личности. Свобода одного человека заканчивается там, где начинается безопасность всего общества. И это еще одно завоевание цивилизационного развития, которое проявилось в становление социальной (социал-) демократии. Интересы общества превыше интересов личности.

Все без исключения государства приняли решение о введении особого карантинного режима. Спасение, как говорил Ибн Сина, в самоизоляции. И государство обязывает каждого индивида следовать букве закона, дабы спасти остальных.

Что произошло накануне в Баку?! Один из жителей Ясамальского района нарушил коронарежим. Он не захотел принять и смириться с новыми правилами жизни. Возможно, как и с потерей любимого человека. Но прочь философию, на кону жизнь человечества!

Полиция, которая стоит на страже закона, пригласила к порядку гражданина. Он отказался и отрекся. Государство прибегло к восставшему из пепла исконному праву силы. Гражданина насильно изолировали, чтобы спасти других. Как поступили соседи и друзья изолированного гражданина, который из последних сил продолжал сопротивляться?! Они стали забрасывать стражей порядка, то есть выразителей высшего института – государства, бутылками, мусором, железными предметами… Что это? Бунт? Протест? Агрессия? Но против чего? Против усилий государства спасти жизнь людей?! И так называемая демократическая ратия бросилась с упреками и критикой, взывая к правам человека! Не задумавшись над заурядным философским вопросом – как поступать государству, когда свобода гражданина угрожает жизни всего общества?! И где начинается и заканчивается свобода личности, когда угроза нависла над всей человеческой популяцией?!