Ученые назвали место с самым чистым воздухом на планете

На Земле осталось единственное место, куда не ступала нога человека — потому там самый чистый воздух. Об этом сообщили исследователи из Колорадо (США).

Самой незагрязненной атмосферой может похвастать зона в омывающем Антарктиду Южном океане у отметки 40 градусов южной широты.

По информации Phys.org, в этом месте абсолютно нет аэрозолей, формирующихся в результате антропогенной деятельности. Частицы уносимых ветрами вредных веществ с континентов просто не достигают этой отдаленной территории.