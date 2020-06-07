TƏBİB о росте обращений в скорую помощь в дни карантина

В дни жесткого карантинного режима, установленного с 00:00 6 июня по 06:00 8 июня, возросло число обращений в службы скорой неотложной медицинской помощи. Об этом сообщила Trend пресс-секретарь Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Равана Алиева.

По ее словам, за прошедшие сутки в скорую помощь поступило порядка 2 500 обращений. Среди проблем со здоровьем, в связи с которыми поступали вызовы, преобладали скачки артериального давления, невротические состояния, транспортировка нефрологических больных, а также соматические проблемы.