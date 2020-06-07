И шеф полиции Армении подал в отставку
Президент Армении Армен Саркисян получил заявление об освобождении Армана Саркисяна от должности начальника полиции страны. Об этом Sputnik Армения сообщили в администрации президента.
В мае 2018 года, после "бархатной революции", Арман Саркисян был назначен на должность первого заместителя начальника полиции Армении Валерия Осипяна. В сентябре 2019 года, после отставки Осипяна, его первый заместитель – Арман Саркисян был назначен временно исполняющим обязанности главы полиции республики.