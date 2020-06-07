Путин присвоил Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла
Президент РФ Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла, соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации России, передает РИА Новости.
"Присвоить дипломатические ранги: чрезвычайного и полномочного посла... Захаровой Марии Владимировне - директору департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации", - говорится в документе.