Пашинян за неделю вылечился от коронавируса

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что он и члены его семьи выздоровели после заражения коронавирусом.

«Только что получили результаты повторных тестов членов нашей семьи. Результаты всех наших тестов отрицательные. Они были отрицательными также вчера. Конечно, сроки и обстоятельства нашего заражения должны быть пересмотрены. Но в данный момент важно, что мы все здоровы и у нас есть иммунитет», – передает РИА Новости сообщение Пашиняна в Facebook.

1 июня премьер Армении сообщил, что он и члены его семьи заразились коронавирусом, при этом ни один из них не испытывает симптомов болезни.