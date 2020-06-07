В Москве отменили режим самоизоляции и пропусков

Самоизоляция, пропускной режим и график прогулок отменяются в Москве с 9 июня, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин, сообщает ТАСС.

С 16 июня заработают летние веранды кафе и ресторанов, стоматология, откроются музеи, библиотеки, выставочные залы и зоопарки, уточнил он.

По его словам, с 23 июня власти планируют снять ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры, а также на работу детских садов и спортивных центров. Также возобновится пассажирская навигация по Москве-реке.

«А значит, детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта — качать мышцы на уличных тренажерах, а бабушки — отдыхать на лавочках во дворах», — подчеркнул московский градоначальник.