Пашинян назначил новых силовиков
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook написал о ряде принятых им важных решений.
"Генерал-лейтенант Оник Гаспарян назначается начальником Генерального штаба ВС. Полковник Аргишти Кярамян назначается директором СНБ. Полковник Ваге Казарян назначается начальником полиции", - цитирует армянского премьера Новости-Армения.
По словам Пашиняна, решения де-юре войдут в силу после того, как будут подписаны президентом. Причины отставок он не указал.