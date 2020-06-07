Обнаружена причина проникновения коронавируса в мозг

Вирус SARS-CoV-2 проникает в мозг с помощью белка нейропилина-1. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в библиотеке препринтов bioRxiv, пишет «Лента.ру».

Группа европейских ученых выяснила, что клеточный белок нейропилин-1 (NRP1) является причиной проникновения коронавируса в мозг носителя. Это удалось обнаружить с помощью вскрытия умершего от COVID-19 пациента, в обонятельном эпителии и луковице которого обнаружили инфицированные SARS-CoV-2 клетки. Специалисты пришли к выводу, что коронавирус не размножается в клетках мозга, но может способствовать их гибели.

Эксперимент на мышах подтвердил гипотезу ученых. С помощью интраназального способа введения вируса им удалось заразить COVID-19 подопытных животных в лаборатории.

Исследователи подытожили, что для проникновения в организм будущего носителя коронавирус использует клеточные белки нейропилин-1 и ACE-2. С помощью последнего компонента частицы вируса закрепляются в верхних дыхательных путях и начинают процесс размножения. В сообщении говорится, что полученные выводы помогут в создании вакцины от смертельного заболевания.