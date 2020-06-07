В Африке число случаев COVID-19 превысило 187 тысяч

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 187 тысяч, скончались более пяти тысяч человек, следует из данных регионального представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, с начала эпидемии на Африканском континенте коронавирусом заразились 187 875 человек, скончались 5 140 пациентов с COVID-19. Отмечается, что число выздоровевших превышает 82 тысячи человек.

Больше всего случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в ЮАР (48 285).