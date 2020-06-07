Гору Бешбармаг превратили в заповедник
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Государственного историко-культурного и природного заповедника «Гора Бешбармаг», сообщает АзерТАдж.
Согласно распоряжению, территория памятника природы «Гора Бешбармаг», расположенного в селе Галашихы Сиязанского района, объявлена государственным историко-культурным и природным заповедником «Гора Бешбармаг».
Государственное агентство по туризму Азербайджана обеспечит управление Государственным историко-культурным и природным заповедником «Гора Бешбармаг».