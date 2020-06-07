«Новичок» официально признали химоружием

В списки Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) официально включили четыре новые категории химического оружия, в том числе опасные химикаты семейства «Новичок». Об этом сообщило постпредство Канады при Организации по запрещению химоружия.

«Химикаты теперь находятся под надзором ОЗХО», — заявили в постпредстве, передает Интерфакс.

Производство более 100 граммов таких веществ в год, согласно конвенции, должно декларироваться в ОЗХО. При этом одно государство может владеть максимум тонной этих веществ, следует из документа.

О яде «Новичок» мир «узнал» в марте 2018 года, после того как экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в британском Солсбери. Лондон заявил, что их отравили веществом «Новичок» и к инциденту якобы причастна Россия. В Москве эти обвинения отвергли.