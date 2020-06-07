Ким Чен Ын в новом наряде и приподнятом настроении

Северокорейский лидер К им Чен Ын впервые появился на публике после трехнедельного отсутствия в новом наряде и приподнятом настроении. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Ким Чен Ын оставил свой обычный наряд — черные и серые костюмы — и надел белую рубашку на заседание Политбюро ЦК Рабочей партии Кореи. Daily Mail указывает, что другие члены партии сидели довольно близко друг от друга, даже несмотря на опасность заражения коронавирусом.

В последние два месяца лидер Северной Кореи несколько раз пропадал на длительное время. 24 мая он впервые после трехнедельного отсутствия появился на публике. Глава республики провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) и обсудил требования по укреплению сил национальной обороны.