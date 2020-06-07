В Японии неизвестный пожертвовал 30 миллионов для бедных семей и образования
Власти города Нара на западе Японии получили в дар от неизвестного гражданина более $270 тыс. на преодоление последствий распространения в регионе нового коронавируса, сообщает газета "Майнити".
Мужчина в возрасте 70 лет оставил в ведомстве бумажный пакет с деньгами. Сотрудники не успели рассмотреть его лицо.
К деньгам прилагалась брошюра, посвященная выдаче каждому жителю страны пособия в размере $930. В тексте были подчеркнуты абзацы о поддержке бедных семей и улучшении образования.