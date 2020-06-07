Названы самые дорогие футболисты мира
Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал на официальном сайте рейтинг самых дорогих футболистов мира.
Первое место в списке занимает нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, стоимость которого оценивается в €259,2 млн. Вторую строчку занял форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг (€194,7 млн), третьим стал полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо (€179,1 млн).
Капитан «Барселоны» Лионель Месси (€100,1 млн) занял 22-е место, а форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду (€62,8 млн) — 70-е.