Продолжается следствие по уголовному делу группы должностных лиц Центра социальной защиты населения Агдаша, начатому 6 мая 2013 года в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры.

Следствием было установлено, что бывший директор Центра Вахид Сейфалов, бывший заведующий сектором бухгалтерского учета Мушфиг Бахышев, бывшие заведующие агдашским филиалом ООО «Азерпочт» Адыль Гасанов и Аслан Лятифов, войдя в преступный сговор, на основании фальшивых справок о месте жительства и образовании, изготовленных бывшим представителем главы ИВ района по городу Агдаш Мустагимом Мамедовым и бывшим главным бухгалтером районного профтехучилища Яшаром Гасановым, с 1 января 2006 годя по 10 июня 2007 года составили фальшивые заявления о назначении социальных пособий от имени лиц, не знавших об этом, и решения о предоставлении этих социальных пособий. Тем самым были присвоены значительные денежные средства.

В отношении этих должностных лиц было завершено следствие и материалы были направлены в Шекинский суд по тяжким преступлениям, который вынес в их отношении приговор.

По причине того, что еще одно должностное лицо, которое выступало в качестве исполнителя вместе с этими должностными лицами при совершении вышеуказанных преступлений во время следствия определено не было, из материалов уголовного дела 23 мая 2017 года в отдельное производство было выделено еще одно уголовное дело и 20 мая 2020 года производство этого уголовного дела было обновлено.

Следствием было установлено, что работавшая советником в секторе социальной помощи и социальных пособий Центра социальной защиты населения Агдаша Махузар Мусаева, используя служебное положение в корыстных целях, в сговоре с вышеуказанными должностями лицами в период с 1 января 2006 года по 10 июня 2017 года присвоила и разделила с ними 1 миллион 930 тысяч манатов.

В отношении Махузар Мусаевой выдвинуты обвинения по статьям 179.3.2 (присвоение или растрата), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 313 (должностной подлог) УК Азербайджана.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по делу.