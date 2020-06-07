Бакинцы закупили хлеба по 10 буханок, а потом побросали в мусорные баки фото
В прошлую пятницу, перед наступлением введенного Оперштабом при Кабмине Азербайджана в ряде городов страны комендантского часа, в Баку возник ничем не обоснованный ажиотаж с продажей-покупкой хлеба.
Поскольку в выходные дни – субботу и воскресенье – все торговые объекты, в том числе и продуктовые магазины, не должны были работать, а гражданам запрещалось покидать свои дома, люди бросились запасаться продуктами, в первую очередь хлебом.
В результате после окончания карантинных выходных у мусорных баков наблюдалась возмутительная картина: в отходы отправлялись десятки килограммов абсолютно не тронутых буханок, булок и др.
Картина поистине кощунственная. Испокон веков азербайджанцы относились к хлебу не просто бережно, а как к продукту священному, ниспосланному свыше. Пренебрежительное отношение, осквернение хлеба всегда считалось непозволительным проступком, богохульством. И вот теперь такой безобразный акт массового варварства...