В прошлую пятницу, перед наступлением введенного Оперштабом при Кабмине Азербайджана в ряде городов страны комендантского часа, в Баку возник ничем не обоснованный ажиотаж с продажей-покупкой хлеба.

Поскольку в выходные дни – субботу и воскресенье – все торговые объекты, в том числе и продуктовые магазины, не должны были работать, а гражданам запрещалось покидать свои дома, люди бросились запасаться продуктами, в первую очередь хлебом.