Саудовский министр: ОПЕК+ не будет терпеть неисполнения сделки

Страны ОПЕК+ не будут терпеть неисполнения сделки ее участниками, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман в ходе пресс-конференции, сообщает Интерфакс.

"Мы абсолютно не будем терпеть неисполнения сделки", - заявил он, отвечая на вопрос, намерены ли другие страны компенсировать объемы снижения добычи вместо тех, кто не исполняет сделку, чтобы поддерживать уровень исполнения в объёме 9,7 млн б/с.

Он подчеркнул, что страны, которые не исполняют сделку, подтвердили, что компенсируют их и могут восполнить объёмы в любое время - в июле, августе или сентябре.

Принц бен Салман отметил, что это значит, что реальный уровень сокращения в августе-сентябре будет выше, чем в июле.

В свою очередь министр энергетики РФ Александр Новак отметил, что в мае уровень исполнения сделки был достаточно высок, с рынка было убрано 9 млн баррелей в сутки (сделка считается от октября 2018 года, для России и Саудовской Аравии установлена отдельная база ).