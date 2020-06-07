Турция готовит препарат от COVID-19

Турция продолжает разработку лекарственных препаратов и вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), сообщил министр промышленности и технологий страны Мустафа Варанк.

По словам Варанка, за исследованиями турецких ученых внимательно следят и за рубежом передает Anadolu. Мармаринский исследовательский центр при Совете по научно-техническим исследованиям Турции (TÜBİTAK) и одна из местных стартап-компаний разрабатывают препарат против коронавируса с антителами с высокой степенью чистоты, отметил Варанк.

Турецкий министр привлек внимание к успехам местных предприятий по разработке медицинского оборудования. «В Бразилию поставлены более 1 500 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) турецкого производства. Общее число аппаратов ИВЛ турецкого производства, отправленных за рубеж, приблизилось к двум тысячам», - сказал Варанк.