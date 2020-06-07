Физические лица в случае организации в период коронавируса масштабных мероприятий, таких как свадьбы или поминки, будут штрафоваться на 2 000 лари (665 долларов), штраф для юридических лиц будет больше в пять раз, передает российская газета «Взгляд».

О новых штрафах заявил глава парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили. Он напомнил, что в связи с эпидемией запрещены встречи более чем 10 лиц. «Надеюсь на ответственный подход нашей общественности», – сказал Оханашвили.

Парламент на этой неделе утвердит объемы штрафов.

Появление в закрытом общественном месте или в транспорте без защитной маски приведет к штрафу до 30 лари (10 долларов).

С понедельника в Грузии полностью открылись рестораны и бары, восстановлено сообщение между городами на маршрутных такси и автобусах. С 15 июня возобновит работу железнодорожный транспорт. С 1 июля Грузия будет готова принимать иностранных туристов.