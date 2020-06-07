В Саудовской Аравии рекорд по числу новых зараженных COVID-19

Число заразившихся коронавирусом в Саудовской Аравии за сутки составило рекордные 3 369. Такие данные привел сегодня Минздрав королевства в Twitter.

По сведениям ведомства, общее число инфицированных в стране возросло до 105 283. За весь период с начала пандемии от вызываемого коронавирусом заболевания уже выздоровели 74 524 пациента (около 70,7% всех заболевших), зафиксировано 746 летальных исходов, передает ТАСС.

26 мая власти Саудовской Аравии заявили о смягчении ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Подданным королевства разрешили поездки на частных автомобилях между регионами, открылись магазины и торговые центры. Были возобновлены пятничные намазы в мечетях по всему королевству, за исключением Мекки, с условием, что верующие будут соблюдать социальную дистанцию в 2 метра. Вместе с тем власти королевства из-за коронавируса приняли решение продлить срок действия комендантского часа в Джидде на две недели, начиная с субботы.