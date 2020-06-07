В Азербайджане выявлено 323 новых случая заражения коронавирусом, 228 пациентов вылечились и были выписаны домой, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

В Оперативном штабе также сообщают о смерти пяти пациентов, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 7 876 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 4 377 человек вылечились, 93 – скончались, 3 406 – продолжают лечение в больницах особого режима.

За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса проведен 343 391 тест.