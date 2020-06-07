Глава TƏBİB попросил граждан запастись необходимыми лекарствами

«В случае, если жесткие требования карантина на выходные будут введены и в будущем, просим граждан заранее запасаться необходимыми медикаментами, чтобы избежать перегрузки службы скорой помощи 103 в этот период вызовами, связанными с этим и другими подобными вопросами», - сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

«В эти выходные некоторые граждане даже по самому незначительному поводу обращались в скорую помощь, в связи с чем число вызовов за один день увеличилось до 800. Ввиду значительного роста обращений в службу 103 в прибытии машин скорой помощи по адресам наблюдались незначительные задержки. Врачи скорой помощи ежедневно отправляются по различным адресам и проводят в связи с COVİD-19 обследования, берут образцы. Люди, чьи тесты на коронавирус дали положительный результат, эвакуируются в больницы особого режима», - цитирует Trend Байрамлы.

Председатель TƏBİB отметил, что в целом в эти выходные подавляющее большинство граждан строго соблюдало установленные правила карантина.