Эмин Агаларов заявил о переносе фестиваля «Жара» в Баку

Международный музыкальный фестиваль «Жара», который должен был пройти в Баку с 29 июля по 2 августа, переносится на 2021 год. Об этом на своей странице в Instagram сообщил Эмин Агаларов.

Причина переноса фестиваля - пандемия коронавируса.

«Дорогие друзья, к нашему огромному сожалению, из-за пандемии коронавируса и сложностей, которые она внесла в проведение зрелищно-массовых мероприятий по всему миру, мы вынуждены перенести музыкальный фестиваль «Жара» в Баку на 2021 год с 28 июля по 1 августа. Концертная программа и приглашенные артисты останутся прежними. Более того, мы добавим множество приятных сюрпризов и неожиданных имен», - сообщил Агаларов.

Он также добавил, что все билеты, приобретенные в 2020 году, будут действительны в следующем году. Никаких дополнительных оплат, по его словам, не потребуется, даже в случае повышения стоимости в 2021 году.