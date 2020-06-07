Гана решила приютить всех темнокожих американцев

Каждый темнокожий американец, который захочет уехать от проявлений расизма в США, может поселиться в Гане. Власти этой страны готовы приветствовать всех желающих, заявила министр туризма, искусства и культуры Ганы Барбара Отенг-Гьяси, передает Ghana Web.

По ее словам, «расизм в Америке продолжает оставаться смертельной пандемией уже более 400 лет». Но смерть афроамериканца Джорджа Флойда положит конец расизму не только в США, но и во всем мире, уверена Отенг-Гьяси.

Накануне правительство Ганы выступило с инициативой «За пределами возвращения», чтобы помочь африканцам из диаспоры поселиться в Гане и инвестировать в экономику.

Напомним, после жесткого задержания и гибели в Миннеаполисе афроамериканца Флойда, в США вспыхнули протесты. Флойд умер в реанимации, в результате инцидента уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. После того как в сети появилось видео задержания, во многих городах США вспыхнули беспорядки.