Коронавирус бушует в Исмаиллы двое умерших
В селе Гушендже Исмаиллинского района заразились коронавирусом девять человек. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на представителя ИВ по данному селу Яшара Ширалиева.
По его словам, также скончались двое братьев, заразившихся COVID-19.
«Они жили в Баку, но были родом из нашего села. По словам их родителей, у одного из братьев было заболевание легких, он лечился в туберкулезном диспансере. Одному из умерших братьев было 50 лет, другому - 46», - сказал Яшар Ширалиев, добавив, что в настоящее время село находится под контролем полиции и медиков.
«Всем жителям села рекомендовано носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Ситуация контролируется исполнительной властью района, все объекты регулярно дезинфицируются», - сказал он.