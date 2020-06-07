500 больных коронавирусом в Армении находятся в тяжелом состоянии

В Армении 403 пациента с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии, еще 94 – в крайне тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения страны Арсен Торосян.

"Этот показатель в течение последних дней остается стабильным. С одной стороны, это хорошо, но, с другой, это все же высокий показатель. Мы должны сделать все, чтобы пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии стало меньше", – сказал Торосян.

По мнению главы армянского Минздрава, этого можно добиться путем снижения темпов распространения инфекции, а для этого необходимо соблюдать противоэпидемические нормы.