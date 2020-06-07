Президент Украины Владимир Зеленский заявил о сохранении масочного режима в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте главы украинского государства.

Зеленский провел совещание по предотвращению распространения вируса. Члены правительства выразили обеспокоенность ростом числа зараженных и массовым несоблюдением правил безопасности после смягчения карантина.

Украинский лидер заявил, что ослабление карантина спасет экономику, но коронавирус «никуда не исчез». Жесткий карантин спас много жизней, уверен Зеленский. Но люди ежедневно умирают от коронавирусных осложнений.

«Мы не хотели бы снова возвращаться в такие жесткие рамки. Поэтому держим руку на пульсе в отношении развития событий и напоминаем людям, что правила социального дистанцирования и масочного режима должны действовать», – отметил Зеленский.