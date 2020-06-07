Названа цена нефти в 2020 году

Всемирный банк назвал среднюю цену на нефть по итогам 2020 года. В докладе «Перспективы мировой экономики», опубликованном на сайте организации, говорится о 32 долларах за баррель.

В 2021 году средняя цена барреля нефти составит 38 долларов, считают экономисты Всемирного банка. Отмечается, что нынешние прогнозы значительно ниже январских, в которых говорилось о 58 долларах за баррель в 2020 году и 59 в 2021-м.

Свои выводы авторы основывают на оценках Международного энергетического агентства, согласно которым глобальный спрос на нефть во втором квартале нынешнего года снизится на 20 процентов после спада на пять процентов в первом квартале.

Дополнительный фактор заключается в заполненности хранилищ по всему миру, которые продолжат оставаться таковыми в июне.

«Пандемия, а также ограничения деловой и личной активности, введенные с целью недопущения распространения нового коронавируса, вызвали глобальную рецессию и резкое падение спроса на нефть», — резюмируют авторы.