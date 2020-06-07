«Молчаливая» акция матерей в Казахстане

В Казахстане около двух десятков матерей вышли на «молчаливую» акцию протеста. Об этом сообщает «Радио Аззатык».

Женщины в защитных масках собрались у здания министерства труда и социальной защиты населения и развернули плакаты. Среди их требований — выплаты в 21 тысячу тенге на ребенка и обеспечение семьи жильем. Также на плакатах написано: «Пусть нуждающимся простят кредиты», «Объявляем голодовку!» и «Мы против принудительной вакцинации!».

Женщины взяли с собой вещи, чтобы заночевать возле министерства. Полиция наблюдает за происходящим со стороны.