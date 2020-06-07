Россиянку и ее троих детей зарезали неизвестные

В Республике Калмыкия неизвестные преступники зарезали в частном доме россиянку и трех ее малолетних детей. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 8 июня в одном из домов Элисты были найдены тела 35-летней женщины и трех ее детей 2009, 2012 и 2020 годов рождения. Все они погибли от множественных ножевых ранений. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

На месте происшествия работают сотрудники отдела криминалистики и отдела по расследованию особо важных дел, а также руководство регионального управления СКР. Следователи допрашивают отца погибших, а также родственников и знакомых. Расследование уголовного дела продолжается.