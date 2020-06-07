Глобальную экономику загнали во времена Второй мировой войны

Всемирный банк (ВБ) пересмотрел в сторону резкого ухудшения прогноз по мировой экономике. Как следует из июньского доклада ВБ, «пандемия коронавируса и карантинные меры по ее сдерживанию оказали резкое и масштабное шоковое воздействие на мировую экономику, погрузив ее в глубокую рецессию», сообщает РИА «Новости».

Эксперты банка прогнозируют, что в текущем году глобальный ВВП сократится на 5,2%. «Этот спад станет самым глубоким со времен Второй мировой войны, а сокращение объемов производства на душу населения затронет наибольшую долю стран с 1870 года», — подчеркивает ВБ.

Впрочем, уже в 2021 году ожидается восстановление — рост мировой экономики может достигнуть 4,2%, а не 2,6%, как предполагалось в январе.

При этом Всемирный банк не исключает, что глобальный показатель дохода на душу населения сократится на 3,6%, что ввергнет миллионы людей в крайнюю бедность. «Сложнее всего приходится тем странам, в которых течение пандемии приняло особенно тяжелый характер, а также государствам, серьезно зависящим от мировой торговли, туризма, экспорта сырья и внешнего финансирования.

И хотя масштабы потрясений в различных регионах разнятся, у всех EM и DE есть свои слабости, которые усугубляются внешними шоками. Более того, весьма вероятно, что перебои с доступом к школьному обучению и первичной медицинской помощи будут иметь долговременные негативные последствия для развития человеческого капитала», — приводит «Финмаркет» выдержки из доклада.