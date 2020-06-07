Победоносное знамя Эрдогана над Ливией по горячим следам
Последние дни в Ливии стали днем откровенного перелома всей обстановки. За сутки войска официального правительства Ливии продвинулись вдоль побережья на 200 км. Генералы Хафтара переходят на сторону Триполи. Местные муниципалитеты объявляют о своей лояльности власти.
События в Ливии развиваются стремительно, меняя привычную конфигурацию линии фронта, которая до этого не менялась более года. Военно-политическая победа Анкары, о которой мы говорили два дня назад, оказалась куда масштабнее, чем могло показаться.
«Линия Хафтара» не просто треснула, она рассыпалась, а его «войска» внезапно просто перестали существовать, и теперь отряды ПНС, стремительно продвигаясь к Сирту, авиабазе Аль-Джуфра, той самой, где не так давно появились МиГ-29, а также в сторону нефтяных полей западной Ливии, задаются только одним вопросом: «Где же этот неуловимый противник?»
А он бежит, бросая все, что может затормозить сверхскоростное наступление, и теперь трофейной техники в распоряжении Правительства национального согласия столько, что хоть международную выставку открывай, демонстрируя почтенной публике все новинки военной промышленности разных стран – танки из Египта, САУ и бронетехника из Эмиратов, «Панцири» из России, сплошное, знаете ли, «все флаги в гости к нам».
Трудно было ожидать иного, поскольку каков «главнокомандующий» - таково у него и войско. Не имея в активе ни одной победы, более того – феерически провалив единственную войну, в которой он участвовал – ливийскую экспедицию в Чад, Хафтар не имел шансов въехать в Триполи на белом верблюде.
Но, надо отдать ему должное, вполне успешно «пудрил мозг» своим иностранным спонсорам, заставляя их раз за разом вкладываться и в оплату его военных хотелок, и в поддержание его политических амбиций. И потребовалась смачная и звонкая турецкая затрещина, чтобы в некоторых мозгах произошел переворот и прозрение в отношении того, что фельдмаршал совсем даже не инструмент достижения чьих-то геополитических целей в Триполитании и Восточном Средиземноморье – а весьма себе токсичный актив.
Потерпев поражение на фронтах Халифа Хафтар с криком «османские колонизаторы стратегической инициативы лишают», бросился в Каир, к фельдмаршалу ас-Сиси – в надежде на взаимопонимание и со слабой надеждой на то, что в его интересах теперь повоюет «миротворческий» контингент Лиги арабских государств, основу которого должны составить египетские военнослужащие.
Прибыв в Каир Хафтар сразу попытался взять быка за рога, заявив, что опасность «наемников Эрдогана» не ограничивается одной лишь Ливией и затрагивает соседей, что Турция пытается окружить Ливию и Египет соглашениями с Фаизом Сарраджем, но вот лично он, в белом фельдмаршальском мундире, пахнущем порохом и еще кое-чем, преисполнен решимости изгнать «турецких колонизаторов» из Ливии. Только дайте денег, солдат и еще техники.
Однако, в этот раз взаимности от ас-Сиси он не обрел. Глава Египта в достаточно категоричной форме дал понять, что ни о какой операции в Ливии речи и быть не может. Для приличия традиционно призвав конфликтующие стороны к «разоружению ополченцев, воюющих на стороне ПНС», «выводу из страны всех наемников» и «введению режима прекращения огня в 6 утра 8 июня 2020 года».
«Верховному правителю» Ливии не оставалось ничего другого, как согласиться и заявить, что он теперь ожидает «начала диалога с Президентским советом и Правительством национального согласия во имя справедливости революции».
На что последовал вполне ожидаемый ответ из Триполи. Представитель признанного международным сообществом Правительства национального согласия весьма критически отнесся к заявлениям египетского лидера. «Не мы начали эту войну, но именно мы определим время и место ее окончания», - подчеркнул он.
Практически одновременно с этим представитель главнокомандующего ЛНА дивизионный генерал Ахмад аль-Мисмари распинался в том, что никакого отступления на самом деле и нет, а есть некие хитроумные «тактические ходы», продиктованные заботой о жизни мирных граждан, после чего вообще заявил, что акценты сместился и теперь это больше не «битва за Триполи», а «священный джихад».
Чем, признаться, немало оконфузил фан-боев Хафтара в социальных сетях, которые до последнего кричали о том, что фельдмаршал представляет светские силы и ведет борьбу с «исламистами». Но гораздо интереснее было другое, а именно – международная реакция на поражение, на стремительные изменения ситуации в Ливии.
И именно это интересует больше всего, поскольку сами по себе события в далекой североафриканской стране не представляют из себя ничего из ряда вон выдающегося – традиционное гонки друг за другом по пустыне. Как до этого тысячи лет гоняли разные племена, потом арабы - берберов, потом турки - арабов, потом Роммель англичан, потом англичане Роммеля…
И только теперь, когда Турция сумела догнать и разгромить Хафтара – ситуация вышла на принципиально иной, международный уровень. Как уже сообщалось, несколько дней назад Каир объявлял о том, что будет создан альянс для противодействия действиям Турции в Ливии и Восточном Средиземноморье, куда войдут Египет, Греция, Кипр ОАЭ и Франция.
И если кто-то считал, что этот процесс займет некоторое время – пока там дипломаты договорятся, пока оформят документы и сгладят шероховатости – то теперь выясняется, что этот альянс, по сути, уже сформирован и готов к решительным действиям. Так, утром пятого июня министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что его страна «не хочет воевать с Турцией, но готова к такому развитию событий».
По его словам, поведение Анкары в последнее время «имеет тенденцию к агрессии». А греческий МИД, в свою очередь, посоветовал правительству Турции «изучить и уважать Лозаннский мирный договор». Глава афинской дипломатии Никос Дендиас в интервью газете Ethnos отметил, что попытки Турции «игнорировать географию и своих соседей», а также вольно интерпретировать международное право были осуждены мировым сообществом. Добавив при этом, что Турции следует «тщательно изучить положения Лозаннского мирного договора и относиться к нему с уважением, как это делает Греция».
Каким боком к греческому демаршу Ливия? Все очень просто: несколькими днями ранее в Турции опубликовали заявки на получение лицензии на добычу углеводородов вблизи греческих островов. После этого глава МИД Греции Никос Дендиас заявил, что «Турция таким образом присваивает суверенные права другой страны, так как речь идет о греческом континентальном шельфе».
Протурецкое правительство в Триполи – пусть не исчерпывающая, но все же какая-никакая, а гарантия того, что Анкаре удастся приступить к освоению этих месторождений. Что, естественно, не устраивает членов антитурецкой коалиции категорически, вплоть до того, что один ее участник, член НАТО, на секундочку, начинает угрожать другому члену НАТО.
Но и Турция не намерена отступать. Как заявил в ответ своему греческому коллеге министр обороны Турции генерал Хулуси Акар, обращаясь к командирам пограничных войск: «Мы хотим решить наши проблемы в Эгейском море и Восточном Средиземноморье в соответствии с международным правом. Мы говорим, что, с одной стороны, проблемы могут быть решены мирным путем, а с другой стороны, как турецкие вооруженные силы, мы настойчивы и решительны в защите наших интересов и наших прав, и у нас есть необходимая для этого мощь».
Впрочем, о греческой политике - разговор еще впереди. Для Ливии же все это означает только одно – сворачивание проекта «единой страны с единым правителем во главе». Похоже, в политической биографии Хафтара уже дописывается эпилог. Но одновременно с этим начинает писаться пролог нового геополитического противостояния, «Битвы за восточное Средиземноморье», которое, как гигантский водоворот, втягивает в себя все новых и новых международных игроков.