Икрам Нур, автор haqqin.az 22:01

Последние дни в Ливии стали днем откровенного перелома всей обстановки. За сутки войска официального правительства Ливии продвинулись вдоль побережья на 200 км. Генералы Хафтара переходят на сторону Триполи. Местные муниципалитеты объявляют о своей лояльности власти. События в Ливии развиваются стремительно, меняя привычную конфигурацию линии фронта, которая до этого не менялась более года. Военно-политическая победа Анкары, о которой мы говорили два дня назад, оказалась куда масштабнее, чем могло показаться. «Линия Хафтара» не просто треснула, она рассыпалась, а его «войска» внезапно просто перестали существовать, и теперь отряды ПНС, стремительно продвигаясь к Сирту, авиабазе Аль-Джуфра, той самой, где не так давно появились МиГ-29, а также в сторону нефтяных полей западной Ливии, задаются только одним вопросом: «Где же этот неуловимый противник?»

А он бежит, бросая все, что может затормозить сверхскоростное наступление, и теперь трофейной техники в распоряжении Правительства национального согласия столько, что хоть международную выставку открывай, демонстрируя почтенной публике все новинки военной промышленности разных стран – танки из Египта, САУ и бронетехника из Эмиратов, «Панцири» из России, сплошное, знаете ли, «все флаги в гости к нам». Трудно было ожидать иного, поскольку каков «главнокомандующий» - таково у него и войско. Не имея в активе ни одной победы, более того – феерически провалив единственную войну, в которой он участвовал – ливийскую экспедицию в Чад, Хафтар не имел шансов въехать в Триполи на белом верблюде. Но, надо отдать ему должное, вполне успешно «пудрил мозг» своим иностранным спонсорам, заставляя их раз за разом вкладываться и в оплату его военных хотелок, и в поддержание его политических амбиций. И потребовалась смачная и звонкая турецкая затрещина, чтобы в некоторых мозгах произошел переворот и прозрение в отношении того, что фельдмаршал совсем даже не инструмент достижения чьих-то геополитических целей в Триполитании и Восточном Средиземноморье – а весьма себе токсичный актив. Потерпев поражение на фронтах Халифа Хафтар с криком «османские колонизаторы стратегической инициативы лишают», бросился в Каир, к фельдмаршалу ас-Сиси – в надежде на взаимопонимание и со слабой надеждой на то, что в его интересах теперь повоюет «миротворческий» контингент Лиги арабских государств, основу которого должны составить египетские военнослужащие.

Прибыв в Каир Хафтар сразу попытался взять быка за рога, заявив, что опасность «наемников Эрдогана» не ограничивается одной лишь Ливией и затрагивает соседей, что Турция пытается окружить Ливию и Египет соглашениями с Фаизом Сарраджем, но вот лично он, в белом фельдмаршальском мундире, пахнущем порохом и еще кое-чем, преисполнен решимости изгнать «турецких колонизаторов» из Ливии. Только дайте денег, солдат и еще техники. Однако, в этот раз взаимности от ас-Сиси он не обрел. Глава Египта в достаточно категоричной форме дал понять, что ни о какой операции в Ливии речи и быть не может. Для приличия традиционно призвав конфликтующие стороны к «разоружению ополченцев, воюющих на стороне ПНС», «выводу из страны всех наемников» и «введению режима прекращения огня в 6 утра 8 июня 2020 года». «Верховному правителю» Ливии не оставалось ничего другого, как согласиться и заявить, что он теперь ожидает «начала диалога с Президентским советом и Правительством национального согласия во имя справедливости революции». На что последовал вполне ожидаемый ответ из Триполи. Представитель признанного международным сообществом Правительства национального согласия весьма критически отнесся к заявлениям египетского лидера. «Не мы начали эту войну, но именно мы определим время и место ее окончания», - подчеркнул он.

Практически одновременно с этим представитель главнокомандующего ЛНА дивизионный генерал Ахмад аль-Мисмари распинался в том, что никакого отступления на самом деле и нет, а есть некие хитроумные «тактические ходы», продиктованные заботой о жизни мирных граждан, после чего вообще заявил, что акценты сместился и теперь это больше не «битва за Триполи», а «священный джихад». Чем, признаться, немало оконфузил фан-боев Хафтара в социальных сетях, которые до последнего кричали о том, что фельдмаршал представляет светские силы и ведет борьбу с «исламистами». Но гораздо интереснее было другое, а именно – международная реакция на поражение, на стремительные изменения ситуации в Ливии. И именно это интересует больше всего, поскольку сами по себе события в далекой североафриканской стране не представляют из себя ничего из ряда вон выдающегося – традиционное гонки друг за другом по пустыне. Как до этого тысячи лет гоняли разные племена, потом арабы - берберов, потом турки - арабов, потом Роммель англичан, потом англичане Роммеля… И только теперь, когда Турция сумела догнать и разгромить Хафтара – ситуация вышла на принципиально иной, международный уровень. Как уже сообщалось, несколько дней назад Каир объявлял о том, что будет создан альянс для противодействия действиям Турции в Ливии и Восточном Средиземноморье, куда войдут Египет, Греция, Кипр ОАЭ и Франция. И если кто-то считал, что этот процесс займет некоторое время – пока там дипломаты договорятся, пока оформят документы и сгладят шероховатости – то теперь выясняется, что этот альянс, по сути, уже сформирован и готов к решительным действиям. Так, утром пятого июня министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что его страна «не хочет воевать с Турцией, но готова к такому развитию событий». По его словам, поведение Анкары в последнее время «имеет тенденцию к агрессии». А греческий МИД, в свою очередь, посоветовал правительству Турции «изучить и уважать Лозаннский мирный договор». Глава афинской дипломатии Никос Дендиас в интервью газете Ethnos отметил, что попытки Турции «игнорировать географию и своих соседей», а также вольно интерпретировать международное право были осуждены мировым сообществом. Добавив при этом, что Турции следует «тщательно изучить положения Лозаннского мирного договора и относиться к нему с уважением, как это делает Греция».