Число жертв коронавируса во Франции приближается к 30 тысячам

Число жертв коронавируса во Франции превысило отметку в 29,2 тысячи человек, сообщает в пятницу Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны. За сутки скончались 54 человека.

Накануне сообщалось, что жертвами коронавируса стали 29155 человек.

"Скончались 29209 человек, в том числе - 18859 - в больницах, а 10350 - в социальных и медико-социальных учреждениях", - сообщает DGS.

Отмечается, что данные по смертям в социальных и медико-социальных учреждениях приводятся по состоянию на вторник, 2 июня. Обновлённые данные, как ожидается, будут обнародованы 9 июня.

"С коронавирусной инфекцией госпитализированы 12315 человек (против 14288 неделю назад), за сутки зарегистрированы 145 новых госпитализаций. Тяжёлое течение болезни наблюдается у 1024 человек (против 1302 неделю назад), они находятся в реанимации", - отмечают в ведомстве.