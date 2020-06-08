Россию уличили в желании создать военные базы в Ливии

У России есть планы по созданию на территории Ливии двух военных баз. Об этом заявил глава МВД правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага, передает Bloomberg.

Он уточнил, что объекты могут быть созданы в Сирте и Джуфре. Башага подчеркнул, что необходимо «помешать этим планам». Он добавил, что ПНС намерено взять данные объекты под свой контроль. Тогда возможно начать переговоры с Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, уточнил министр.