Евросоюз планирует продлить антироссийские санкции

Решение о санкциях против России из-за Крыма послы стран Евросоюза обсудят 23 июня. Обсуждается вариант продления ограничений еще на год, сообщил журналист Рикард Юзвяк в Twitter.

Он отметил, что предварительное решение будет принято уже 10 июня. Окончательный вердикт по ограничениям должен утвердить Совет ЕС.

Напомним, санкции ЕС в отношении Крыма истекают 23 июня. Они устанавливают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма, инвестиции в полуостров, туристические услуги на этой территории, экспорт определенных товаров и технологий в Крым.