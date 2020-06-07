Эрдоган: «Турция и США договорились по Ливии»

Турция и США достигли договоренности по Ливии, заявил президент Тайип Эрдоган по итогам телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

"Сегодня мы обсудили с Трампом события в регионе, прежде всего Ливию, в США беспокоятся насчет нее. Мы подтвердили, что сейчас там все идет успешно, сообщили все детали того, что там происходит. Между Турцией и США может начаться новый период относительно Ливии. Мы достигли определенных договоренностей. Но нужно будет обсудить это с уважаемым Владимиром Путиным. Возможно, с ним будут переговоры", - сказал Эрдоган в эфире телеканала TRT.

Он не уточнил, о чем именно договорились Турция и США по Ливии.

"Мы на стороне Сарраджа (главы правительства национального согласия Ливии Файеза), которого поддерживают ООН и мировое сообщество. Против него выступает путчист Хафтар (глава ЛНА). На данный момент жизненно важные регионы перешли под контроль ПНС, их наступление продолжается", - добавил турецкий лидер.