В Москве за сутки умерли 59 больных коронавирусом

В Москве за сутки умерли 59 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в городском оперативном штабе.

Накануне от COVID-19 скончались еще 59 человек. Таким образом, количество жертв коронавируса в столице достигло 3029.

В оперштабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача.

В России за весь период эпидемии COVID-19 заболели 476 тысяч человек, из них 197 018 — в Москве. Более 230 тысяч выздоровели, 5971 пациент скончался.