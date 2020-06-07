Байден встретился с семьей Джорджа Флойда

Бывший вице-президент Соединенных Штатов и кандидат Демократической партии на президентских выборах Джо Байден встретился с семьей погибшего при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщил адвокат семьи Бенджамин Крэмп на своей странице в Twitter.

«Слушать друг друга — вот, что начнет исцелять Америку. Именно так поступил ...Джо Байден с семьей Джорджа Флойда: он слушал более часа», — написал Крэмп отметив, что Байден разделил горе семьи погибшего, что имело для них «огромное» значение.