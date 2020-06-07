Премьер-министр Джасинда Ардерн рассказала, что, когда узнала эту новость, станцевала маленький танец. Последней пациенткой с опасным диагнозом была пожилая одинокая женщина из Окленда. Двое суток подряд у нее уже не наблюдается никаких симптомов болезни, и это дало возможность объявить об отмене карантинных мер внутри страны.

Во вторник страна возвращается к нормальной жизни, все ограничения внутри Новой Зеландии, связанные с эпидемией, отменяются. Ни одного известного властям случая активного заболевания COVID-19 на данный момент здесь нет.

Новая Зеландия не стала изобретать свой собственный велосипед, и как только Всемирная организация здравоохранения объявила о повышенной эпидемиологической опасности в мире, закрыла свои границы и ввела на четыре недели жесткий карантин. На тот момент в стране было чуть больше двухсот случаев заболевания. Общее число инфицированных за весь период не превысило полутора тысяч, что прекрасный результат для пятимиллионной страны. Умерли 22 человека. Например, в Норвегии, почти такой же по количеству населения и довольно благополучной с точки зрения развития эпидемии, заболело 8,5 тысячи, а умерли 238, и эпидемия продолжается.

Безусловно, свою роль сыграло островное расположение этого государства, но отмечают и высокую дисциплину новозеландцев, которые прилежно избегали нарушений карантина и старались большую часть времени не выходить из дому. Граждане прочих стран подобной ответственностью не отличаются. Премьер Ардерн с гордостью называет соотечественников единой пятимиллионной командой.

Единственным, но строгим ограничением останется закрытая граница. Пускать внутрь будут только граждан Новой Зеландии и их родственников, причем после прибытия они будут обязаны провести две недели на карантине и пройти тестирование. Никто не тешит себя иллюзией, что новых случаев COVID-19 не будет, поэтому базовые гигиенические правила остаются в силе, мытье рук еще не убило никого. Но это не отменяет радости от важной победы.

До Новой Зеландии о том, что больше нет случаев болезни, заявляли только очень маленькие страны: Черногория, Фиджи и Фарерские острова. Меньше десяти пациентов с коронавирусом сейчас на Тайване, в Исландии, в Камбодже и Тринидаде и Тобаго. Между тем во всем мире число зафиксированных случаев болезни, включая выздоровевших, пересекло отметку в семь миллионов, и более 400 тысяч людей умерли.

Сейчас многие страны стали отменять профилактические ограничения, не дожидаясь спада заболеваемости, и это может привести к опасным последствиям.

Ученые Имперского колледжа Лондона посчитали, что карантин снижает количество заболевших на 81%. Лишь уменьшение так называемого фактора R – числа зараженных от одного носителя до показателя меньше единицы позволяет остановить эпидемию. Далеко не все так сознательны и дисциплинированы, как новозеландцы, и ложное чувство безопасности может наделать больших бед. Несмотря на локальные успехи, пандемия никуда не делась.