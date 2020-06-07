Напомним, что ранее ряд СМИ опубликовал информацию о зарубежной недвижимости семьи Эльмара Мамедъярова. В частности, говорилось о нескольких квартирах в США.

МИД Азербайджана обратился в Службу государственной безопасности с просьбой расследовать кампанию очернения, которая ведется против министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова.

"Будучи официальным представителем Министерства иностранных дел, я не комментирую личные вопросы, о чем заявляла и ранее. Однако в последние дни мы становимся очевидцами преднамеренного распространения лживой и клеветнической информации о МИД", - заявила журналистам глава пресс-службы ведомства Лейла Абдуллаева.

По ее словам, честь и достоинство гражданина защищено Конституцией страны и другими законодательными актами.

"Свобода самовыражения ни в коем случае не дает право порочить честь и достоинство гражданина. Лица, вмешивающиеся в личную жизнь, распространяющие оскорбительную и клеветническую информацию, должны быть привлечены к ответственности. Задачи, выполняемые Министерством иностранных дел, имеют стратегическую значимость, и намеренное тиражирование лживой и предвзятой информации о важном государственном органе наряду с тем, что серьезно угрожает национальным интересам, также подрывает международный авторитет нашей независимой Республики. По этим причинам считаем необходимым расследование этой очерняющей кампании и принятие соответствующих мер согласно законодательству Азербайджана", - сказала Лейла Абдуллаева.