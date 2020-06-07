Отдел международной аналитики 03:07

Исторические повороты в судьбах стран и целых народов всегда болезненны — потерей территорий, перекраиванием политических карт, трагедией отдельных семей. Это хорошо знакомо Азербайджану, в связи с Нагорным Карабахом. Это хорошо знают и болезненно переживают жители Молдовы, Грузии, Украины — государств, часть территории которых, в силу разных причин, в том числе, в результате военных действий, вышла из-под контроля центральных властей. Так часто происходило в истории Европы. Исторические уроки, как правило, не идут впрок. И есть повод оглянуться на век назад... В Европе вспоминают 100-летие заключения в Трианонском дворце Версаля мирного договора по итогам Первой мировой войны. Одним из первых стал высказывать свое разочарование результатами подписанного Версальского мира премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своими правыми взглядами.

«В результате трактата в Трианоне, заключенного в 1920 году, Венгрия утратила две третьих своей тогдашней территории. Запад изнасиловал тысячелетние границы и историю Центральной Европы», - так резко высказался премьер Орбан. - Венгрия является обществом, в большой мере отягощенным о совместном ощущении исторической несправделивости, - сказал в интервью Financial Times профессор университета Бабеш-Бояй в городе Клуж-Напока в Румынии Лавенте Салат. По мнению его и некоторых других экспертов вот уже на протяжении десяти лет Виктор Орбан старается поддерживать в венграх всеобщее чувство несправедливости, которое влияет на взаимоотношения Будапешта с соседями. Более того, правый политик собирается открыть специальный монумент в рамках серии мероприятий, посвященных столетию Трианона. Церемония открытия планировалась на эту неделю, но в связи с пандемией были перенесены на 20 августа, когда ежегодно празднуется годовщина создания основ средневекового Королевства Венгрии. В ежегодном послании о ситуации в государстве Виктор Орбан снова напомнил о болезненной теме и высказал свою позицию так: - Запад изнасиловал тысячелетние границы и историю Центральной Европы. Нас вынудили жить в границах, которые было невозможно оборонять, лишил нас природных богатств, отсекли нас от наших ресурсов, и приговорили к смерти в нашей стране. Никогда не забудем, что они сделали. В результате навязанного Венгрии трактата, у нас отобрали две третьих территории и 63 процента населения. Каждый третий венгр оказался за границами государства. Это было как смертный приговор, - резюмировал премьер-министр. В подобно тоне высказался и президент Венгрии Янош Адер: