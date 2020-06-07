И Венгрия требует пересмотра своих границ на пути к другому миру
Исторические повороты в судьбах стран и целых народов всегда болезненны — потерей территорий, перекраиванием политических карт, трагедией отдельных семей. Это хорошо знакомо Азербайджану, в связи с Нагорным Карабахом. Это хорошо знают и болезненно переживают жители Молдовы, Грузии, Украины — государств, часть территории которых, в силу разных причин, в том числе, в результате военных действий, вышла из-под контроля центральных властей. Так часто происходило в истории Европы. Исторические уроки, как правило, не идут впрок. И есть повод оглянуться на век назад...
В Европе вспоминают 100-летие заключения в Трианонском дворце Версаля мирного договора по итогам Первой мировой войны. Одним из первых стал высказывать свое разочарование результатами подписанного Версальского мира премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своими правыми взглядами.
«В результате трактата в Трианоне, заключенного в 1920 году, Венгрия утратила две третьих своей тогдашней территории. Запад изнасиловал тысячелетние границы и историю Центральной Европы», - так резко высказался премьер Орбан.
- Венгрия является обществом, в большой мере отягощенным о совместном ощущении исторической несправделивости, - сказал в интервью Financial Times профессор университета Бабеш-Бояй в городе Клуж-Напока в Румынии Лавенте Салат.
По мнению его и некоторых других экспертов вот уже на протяжении десяти лет Виктор Орбан старается поддерживать в венграх всеобщее чувство несправедливости, которое влияет на взаимоотношения Будапешта с соседями.
Более того, правый политик собирается открыть специальный монумент в рамках серии мероприятий, посвященных столетию Трианона. Церемония открытия планировалась на эту неделю, но в связи с пандемией были перенесены на 20 августа, когда ежегодно празднуется годовщина создания основ средневекового Королевства Венгрии.
В ежегодном послании о ситуации в государстве Виктор Орбан снова напомнил о болезненной теме и высказал свою позицию так:
- Запад изнасиловал тысячелетние границы и историю Центральной Европы. Нас вынудили жить в границах, которые было невозможно оборонять, лишил нас природных богатств, отсекли нас от наших ресурсов, и приговорили к смерти в нашей стране. Никогда не забудем, что они сделали. В результате навязанного Венгрии трактата, у нас отобрали две третьих территории и 63 процента населения. Каждый третий венгр оказался за границами государства. Это было как смертный приговор, - резюмировал премьер-министр.
В подобно тоне высказался и президент Венгрии Янош Адер:
- По истечении 100 лет, после двух мировых войн, измученные Трианоном и экономическими кризисами, после почти 40-летней коммунистическо-социалистической пустыни, многократно приводивших на край упадка государства, все же мы есть и живем, - сказал он на торжественном заседании венгерского парламента.
Премьер Венгрии, несмотря на такую свою позицию, приложил усилия для укрепления отношений со странами, которые за счет Венгрии получили благодаря трактату в Трианоне территории — такими, как Словакия и Сербия.
В то же время, с Украиной и Румынией, где есть процент венгерского населения, они часто становятся напряженными. Так, осенью 2017 года Венгрия заблокировала встречу совета Украина — НАТО, таким образом протестуя против языкового закона, который, по мнению Венгрии, дискриминирует этнических венгров в Украине. (Правда, недавно спор между двумя странами утих, «языковой вопрос» близок к разрешению — прим.ред.).
Такие же обвинения Будапешт посылает в адрес Румынии. В 2013 году партия Орбана FIDESZ подняла над венгерским парламентом флаг этнических румынских венгров - шеклеров - с полосами голубого, желтого и белого цвета.
Флаг этот в Румынии запрещен, однако с того времени он висит в том месте, где до того развевался синий флаг Евросоюза.
В прошлом году возникла напряженность из-за кладбища, где Венгрия и Румыния хотели увековечить память солдат своей национальности, убитых в годы Первой и Второй мировых войн.
В апреле этого года вспыхнула перепалка, когда социал-демократическая оппозиция в парламенте Румынии представила проект закона, предлагавшего автономию венграм в Трансильвании. Президент Румынии Клаус Йоханнис сказал, что проект закона, который не был одобрен, это «отречение от принадлежащей территории».
Надо помнить, что и Венгрия, и Румыния являются членами НАТО и Европейского Союза. Однако «сейчас нет настоящей заинтересованности в историческом примирении», - утверждает профессор Лавенте Салат из университета Бабеш-Бояй. Пока еще обеим сторонам для этого нужно время. Но этот вопрос уже используется в политических целях. «Это наследие становится серьезным отягощением для венгреского общества и класса политической элиты», - сказал он в заключение интервью.