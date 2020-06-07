Армен Манвелян: «Правительство Пашиняна разрушило все и даже доверие Москвы» наш обзор

Подготовил Алхас Исмаилов, собкор

Потеряв, судя по всему, надежду, что Россия сменит гнев на милость и опять станет подкармливать Армению всем чем может, в том числе топливом, да еще даром или по крайне льготным ценам, Ереван вступил в переговоры с Ашхабадом и Тегераном. Разумеется, о покупке газа — это сейчас одна из основных проблем Еревана. И хочет Армения иметь топливо из этих стран, используя систему своп, предполагающую не конкретную плату, а обмен на какие-либо активы.

Шаварш Кочарян

Замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочанян так объяснил СМИ условия возможной сделки: «Иран находится под санкциями, и покупать у него газ, по сути, невозможно. Это «красная линия», которую нельзя перейти. Но мы намерены приобретать газ своповыми операциями. Речь о тех сделках, которые дают Ирану валюту. Армения же получает газ Ирана по бартеру – в обмен на электроэнергию. В рамках своп поставки из Туркменистана должны обеспечивать газом приграничные с ним районы Ирана. В свою очередь, Иран будет поставлять Армении собственный газ по уже существующему газопроводу».

Армянский чиновник считает, что Ашхабад и Тегеран должны заинтересоваться такой сделкой, потому что Туркменистан в итоге получит деньги, а для Ирана это определенная возможность включиться в региональный проект, несмотря на изоляцию. Ну а Армения таким образом решит вопрос обеспечения газом хотя бы приграничных районов.

Цель всей этой многоходовой операции, безусловно, одна - найти замену российскому газу, за который после двух подряд значительных повышений цены попросили даже больше, чем при поставках в Европу. На недавнем заседании Высшего Евразийского экономического совета президент РФ Владимир Путин прямо заявил, что Армения и Беларусь не должны надеяться на снижение тарифа на импортируемый им газ, аргументируя это, в частности, «недостаточным уровнем интеграции в рамках Евразийского экономического союза». Для сравнения: стоимость российского газа, предлагаемого ныне Армении в 2,8 раза больше, чем для Европы. По состоянию на первый квартал 2020 года средняя цена российского газа, поставляемого в Европу (на границе), составляет около 87 долларов, тогда как на границе Армении она 165 долларов. Москва явно решила, что белорусам и армянам пора отдавать долги…

Армянский эксперт по энергетической геополитике и международной безопасности Армен Манвелян считает, что его стране давно пора уйти от кабальной зависимости от российского топлива.

Армен Манвелян

«На самом деле это очень сложная задача, поскольку за последние два года в армяно-российских отношениях нынешние власти допустили столько ошибок, что для этого, наверное, нужны были десятилетия. В первую очередь, у нас должна быть энергетическая политика, которой нет. Если стратегия, «дорожная карта» не определены и их нет, подобная политика, как правило, не даёт результатов. Правительство Пашиняна разрушило все и даже доверие Москвы. Что касается покупок иранского газа, то и здесь много проблем, что чревато усложнением отношений Армении на этот раз с США. Правительство само себя загнало в угол и не может найти выхода из создавшейся ситуации», - утверждает политолог.

А по словам Ваге Давтяна, другого армянского эксперта, Армения не может позволить себе принять решение об отказе от российского газа и покупать его у Ирана.

«Существует известное газовое соглашение от декабря 2013 года, согласно которому Армения обязуется импортировать газ из России до 2043 года. Это правовая сторона вопроса, то есть только в случае основательного пересмотра данного соглашения мы теоретически сможем отказаться от российского газа. Но переходя на иранский газ, сможет ли Армения полностью обеспечить свою газотранспортную диверсификацию? Конечно, нет. Почему? Газопровод Иран - Армения на самом деле имеет ту пропускную способность, которая может обеспечить спрос самой Армении. Она составляет 2-3 млрд кубометров в год. Мы ежегодно потребляем 2 млрд, в лучшем случае - 2,2 млрд кубометров газа. То есть внутренний спрос будет полностью обеспечен. Однако проблема не только в импорте газа, но и в его распределении, поскольку вся газотранспортная система Армении не только управляется компанией «Газпром Армения» (дочерняя компания российского «Газпрома»), но и принадлежит ей. Следовательно, внутреннюю тарифную политику в любом случае будет осуществлять «Газпром Армения», независимо от того, будем ли мы импортировать газ из России, Ирана, Туркмении или другой страны», - предупреждает Давтян.

Того же мнения придерживаются и аналитики газеты «Грапарк»: «В случае разрыва соглашения с «Газпромом» Армению ждут многомиллиардные штрафы за неустойку, что может привести полному коллапсу Армении»…

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