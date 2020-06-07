Потеряв, судя по всему, надежду, что Россия сменит гнев на милость и опять станет подкармливать Армению всем чем может, в том числе топливом, да еще даром или по крайне льготным ценам, Ереван вступил в переговоры с Ашхабадом и Тегераном. Разумеется, о покупке газа — это сейчас одна из основных проблем Еревана. И хочет Армения иметь топливо из этих стран, используя систему своп, предполагающую не конкретную плату, а обмен на какие-либо активы.

Замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочанян так объяснил СМИ условия возможной сделки: «Иран находится под санкциями, и покупать у него газ, по сути, невозможно. Это «красная линия», которую нельзя перейти. Но мы намерены приобретать газ своповыми операциями. Речь о тех сделках, которые дают Ирану валюту. Армения же получает газ Ирана по бартеру – в обмен на электроэнергию. В рамках своп поставки из Туркменистана должны обеспечивать газом приграничные с ним районы Ирана. В свою очередь, Иран будет поставлять Армении собственный газ по уже существующему газопроводу».

Армянский чиновник считает, что Ашхабад и Тегеран должны заинтересоваться такой сделкой, потому что Туркменистан в итоге получит деньги, а для Ирана это определенная возможность включиться в региональный проект, несмотря на изоляцию. Ну а Армения таким образом решит вопрос обеспечения газом хотя бы приграничных районов.

Цель всей этой многоходовой операции, безусловно, одна - найти замену российскому газу, за который после двух подряд значительных повышений цены попросили даже больше, чем при поставках в Европу. На недавнем заседании Высшего Евразийского экономического совета президент РФ Владимир Путин прямо заявил, что Армения и Беларусь не должны надеяться на снижение тарифа на импортируемый им газ, аргументируя это, в частности, «недостаточным уровнем интеграции в рамках Евразийского экономического союза». Для сравнения: стоимость российского газа, предлагаемого ныне Армении в 2,8 раза больше, чем для Европы. По состоянию на первый квартал 2020 года средняя цена российского газа, поставляемого в Европу (на границе), составляет около 87 долларов, тогда как на границе Армении она 165 долларов. Москва явно решила, что белорусам и армянам пора отдавать долги…

Армянский эксперт по энергетической геополитике и международной безопасности Армен Манвелян считает, что его стране давно пора уйти от кабальной зависимости от российского топлива.