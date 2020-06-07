Армен Манвелян: «Правительство Пашиняна разрушило все и даже доверие Москвы» наш обзор
Потеряв, судя по всему, надежду, что Россия сменит гнев на милость и опять станет подкармливать Армению всем чем может, в том числе топливом, да еще даром или по крайне льготным ценам, Ереван вступил в переговоры с Ашхабадом и Тегераном. Разумеется, о покупке газа — это сейчас одна из основных проблем Еревана. И хочет Армения иметь топливо из этих стран, используя систему своп, предполагающую не конкретную плату, а обмен на какие-либо активы.
Замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочанян так объяснил СМИ условия возможной сделки: «Иран находится под санкциями, и покупать у него газ, по сути, невозможно. Это «красная линия», которую нельзя перейти. Но мы намерены приобретать газ своповыми операциями. Речь о тех сделках, которые дают Ирану валюту. Армения же получает газ Ирана по бартеру – в обмен на электроэнергию. В рамках своп поставки из Туркменистана должны обеспечивать газом приграничные с ним районы Ирана. В свою очередь, Иран будет поставлять Армении собственный газ по уже существующему газопроводу».
Армянский чиновник считает, что Ашхабад и Тегеран должны заинтересоваться такой сделкой, потому что Туркменистан в итоге получит деньги, а для Ирана это определенная возможность включиться в региональный проект, несмотря на изоляцию. Ну а Армения таким образом решит вопрос обеспечения газом хотя бы приграничных районов.
Цель всей этой многоходовой операции, безусловно, одна - найти замену российскому газу, за который после двух подряд значительных повышений цены попросили даже больше, чем при поставках в Европу. На недавнем заседании Высшего Евразийского экономического совета президент РФ Владимир Путин прямо заявил, что Армения и Беларусь не должны надеяться на снижение тарифа на импортируемый им газ, аргументируя это, в частности, «недостаточным уровнем интеграции в рамках Евразийского экономического союза». Для сравнения: стоимость российского газа, предлагаемого ныне Армении в 2,8 раза больше, чем для Европы. По состоянию на первый квартал 2020 года средняя цена российского газа, поставляемого в Европу (на границе), составляет около 87 долларов, тогда как на границе Армении она 165 долларов. Москва явно решила, что белорусам и армянам пора отдавать долги…
Армянский эксперт по энергетической геополитике и международной безопасности Армен Манвелян считает, что его стране давно пора уйти от кабальной зависимости от российского топлива.
«На самом деле это очень сложная задача, поскольку за последние два года в армяно-российских отношениях нынешние власти допустили столько ошибок, что для этого, наверное, нужны были десятилетия. В первую очередь, у нас должна быть энергетическая политика, которой нет. Если стратегия, «дорожная карта» не определены и их нет, подобная политика, как правило, не даёт результатов. Правительство Пашиняна разрушило все и даже доверие Москвы. Что касается покупок иранского газа, то и здесь много проблем, что чревато усложнением отношений Армении на этот раз с США. Правительство само себя загнало в угол и не может найти выхода из создавшейся ситуации», - утверждает политолог.
А по словам Ваге Давтяна, другого армянского эксперта, Армения не может позволить себе принять решение об отказе от российского газа и покупать его у Ирана.
«Существует известное газовое соглашение от декабря 2013 года, согласно которому Армения обязуется импортировать газ из России до 2043 года. Это правовая сторона вопроса, то есть только в случае основательного пересмотра данного соглашения мы теоретически сможем отказаться от российского газа. Но переходя на иранский газ, сможет ли Армения полностью обеспечить свою газотранспортную диверсификацию? Конечно, нет. Почему? Газопровод Иран - Армения на самом деле имеет ту пропускную способность, которая может обеспечить спрос самой Армении. Она составляет 2-3 млрд кубометров в год. Мы ежегодно потребляем 2 млрд, в лучшем случае - 2,2 млрд кубометров газа. То есть внутренний спрос будет полностью обеспечен. Однако проблема не только в импорте газа, но и в его распределении, поскольку вся газотранспортная система Армении не только управляется компанией «Газпром Армения» (дочерняя компания российского «Газпрома»), но и принадлежит ей. Следовательно, внутреннюю тарифную политику в любом случае будет осуществлять «Газпром Армения», независимо от того, будем ли мы импортировать газ из России, Ирана, Туркмении или другой страны», - предупреждает Давтян.
Того же мнения придерживаются и аналитики газеты «Грапарк»: «В случае разрыва соглашения с «Газпромом» Армению ждут многомиллиардные штрафы за неустойку, что может привести полному коллапсу Армении»…